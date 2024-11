La Guardia di Finanza ha accertato violazioni sia di carattere amministrativo che penale in quanto l’imprenditore ha omesso le dichiarazioni annuali, ai fini delle imposte, per un valore complessivo a 6 milioni di euro

Vibo Valentia - Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore del commercio del vibonese, accertando violazioni sia di carattere amministrativo che penale. L’attività di polizia economico-finanziaria condotta dai finanzieri vibonesi ha permesso di constatare numerose irregolarità, in quanto il contribuente controllato ha omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per due annualità, occultando ricavi per un ammontare complessivo superiore ai 6 milioni di euro.

Attraverso indagini finanziarie e controlli incrociati è stato possibile ricostruire i ricavi sottratti a tassazione, dal contribuente attenzionato, avvalorando così gli ulteriori elementi probatori in possesso degli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria di Vibo Valentia.Per le violazioni costituenti reato sono state deferite 4 persone alla locale Autorità Giudiziaria, a cui è stata proposta l’adozione della misura di sicurezza del sequestro preventivo di beni, anche per equivalente, fino all’ammontare delle imposte evase.