Si tratta di Gaetano Ottavio Bruni e Francesco De Nisi. Secondo la Corte dei Conti avrebbero provocato un danno di 7,5 milioni di euro

Per il pubblico ministero della Corte dei Conti, Salvatore Librandi, gli ex presidenti dell Provincia di Vibo Valentia Gaetano Ottavio Bruni e Francesco De Nisi, avrebbero provocato un danno erariale all'ente che amministravano per un totale di 7,5 milioni di euro. Il danno in questione riguarda la Tangenziale Est di Vibo Valentia.

Continua a leggere su Ilvibonese