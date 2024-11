Saranno otto gli imputati al processo per il crac della 'Proserpina Spa'. Fra i rinviati a giudizio il consigliere regionale del Pd Michele Mirabello

Vibo Valentia - Otto rinviati a giudizio con l'accusa di bancarotta fraudolenta.Il Gup del tribunale di vibo Valentia, Lucia Monaco, ha deciso che otto saranno gli imputati che dovranno affrontare il processo per il fallimento della "Proserpina spa", societa' addetta alla raccolta dei rifiuti nel Vibonese. Fra i rinviati a giudizio c'e' anche il neo consigliere regionale del Pd, Michele Mirabello, attuale segretario provinciale del Partito Democratico di Vibo. Mirabello dovra' rispondere del reato di concorso in bancarotta fraudolenta, quale ex componente del C.d.a. della "Proserpina".



Gli altri rinviati a giudizio sono: Giuseppe Betro' e Giandomenico Pata, revisori dei conti della "Proserpina"; Giuseppe Ceravolo (ex sindaco di Vibo ed ex assessore provinciale), Domenico Scuglia, Gino Citton, Marcella De Vita e Ciro Orsi, ex amministratori della "Proserpina".



Secondo l'accusa, gli indagati attraverso la falsificazione dei bilanci della societa' - con un passivo fallimentare di quasi 10 milioni di euro - avrebbero evitato la liquidazione ottenendo finanziamenti pubblici dal commissario per l'emergenza rifiuti in Calabria. Una parte dei finanziamenti sarebbe finita ad altre societa' costituite dagli stessi soci privati della "Proserpina". La prima udienza del processo è stata fissata per il cinque maggio.