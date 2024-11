È il capitano Gianfranco Pino il comandante della Compagnia carabinieri di Vibo Valentia. Pino, succede così dopo due anni di servizio a Piermarco Borettaz, che va alla guida del Nucleo investigativo di Cremona. 33 anni, catanzarese, il nuovo comandante proviene da Villanova d’Asti e andrà a dirigere una Compagnia, come quella di Vibo Valentia, che comprende 13 Stazioni.

Formatosi alla scuola sottufficiali di Velletri, poi all’Accademia militare di Modena e quindi alla scuola per ufficiali di Roma, Gianfranco Pino ha prestato servizio anche all’estero, in Kosovo, ed alla Radiomobile di Misilmeri, in provincia di Palermo. «Sarò a disposizione dei cittadini h 24 perché questo è il mio lavoro. - ha dichiarato- Spero di far bene a Vibo come i miei predecessori che hanno invertito la tendenza che vedeva poche denunce da parte dei cittadini. La popolazione vibonese ha invece iniziato a rispondere bene e noi siamo qui a raccogliere le loro denunce».