VIBO VALENTIA – E’ di nuovo allarme per la carenza di giudici al Tribunale di Vibo Valentia. Il presidente Antonio Di Marco ha infatti disposto con apposito provvedimento che tutti i processi trattati dai collegi penali ordinari, a causa della carenza di magistrati, dovranno essere rinviati a dopo il 12 gennaio 2015, data di immissione al Tribunale di Vibo di due nuovi giudici di prima nomina. Per quanto riguarda i procedimenti del settore penale di competenza del Tribunale collegiale verranno trattati solo quelli con imputati detenuti o che abbiano assoluta priorità nella trattazione. Tutte le udienze penali del Tribunale monocratico fissate per i giorni di lunedì e martedì di ogni mese verranno invece trattate, anziché da magistrati togati, da un Got. Attesa la scadenza dell'applicazione extradistrettuale per sei mesi del giudice Maria Carla Sacco, proveniente da Catanzaro, ed in attesa dell'insediamento del nuovo presidente del Tribunale Alberto Filardo, l'attuale presidente Antonio Di Marco ha inoltre disposto che il collegio penale tratterà dal lunedì al mercoledì solo i processi in cui la pubblica accusa è rappresentata dalla Dda di Catanzaro. Il provvedimento del giudice Di Marco è stato trasmesso per conoscenza alla Procura di Vibo, all'Ordine degli avvocati vibonesi ed al Consiglio giudiziario.