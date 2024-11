I due, di nazionalità bulgara, sono stati trovati in possesso di diversi strumenti atti allo scasso e di monili d’oro tra cui un anello del valore di 2000 euro

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Vibo Valentia hanno fermato due uomini, di nazionalità bulgara, mentre giravano a bordo di due auto, alla ricerca di qualche obiettivo da svaligiare. Sulle autovetture i militari hanno rinvenuto strumenti atti allo scasso come un piede di porco, grimaldelli e numerosissime copie di chiavi per serrature modificate. I due sono sati accompagnati in caserma e, dopo la perquisizione venivano rinvenuti in possesso di monili d’oro e un anello solitario del valore di 2000 euro. I due cittadini stranieri, residenti in Catanzaro, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di ricettazione e porto ingiustificato di chiavi e grimaldelli.