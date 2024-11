Un incendio di notevoli proporzioni, di cui al momento non si conoscono le cause, è scoppiato a Vibo Valentia all'interno del magazzino di un'attività commerciale. Non si registrano feriti o particolari problemi per le abitazioni dello stabile che ospita diversi condomini.

Il rogo, che ha provocato un'alta colonna di fumo denso e acre visibile a decine di chilometri e molteplici disagi per i residenti, è in atto sulla trafficata via Alcide De Gasperi, nella zona alta della città.

La popolazione residente nell'edificio, per precauzione, è stata fatta scendere in strada. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono condotte dai vigili del fuoco. La circolazione stradale è stata bloccata. Distrutti arredi e materiali all'interno dei locali.