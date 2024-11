Il tremendo frontale sulla strada che collega Vibo Valentia con Mileto. Ad avere la peggio un carabiniere, il maresciallo Biagio Procopio.

Lo scontro tra le due auto intorno alle 3,30 del mattino, per cause ancora da accertare. Una delle due auto avrebbe perso il controllo, finendo sull'automobile che procedeva nel senso opposto. Immediatamente sono accorse le forze dell'ordine per avviare le indagini, per ricostruire la dinamica dell'incidente. La vittima, il maresciallo Procopio (58 anni), sarebbe morta immediatamente dopo l'impatto.

Ferito l'uomo che viaggiava sull'altra auto del sinistro. E' un ragazzo di 19 anni di Vibo Valentia, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Catanzaro. Sta subendo un delicato intervento chirurgico.