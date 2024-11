L'incidente in località Feudotto, sulla strada che collega il capoluogo alla frazione di Triparni. A perdere la vita un uomo di quarantadue anni. In aggiornamento

La vittima è Luigi Panuccio, classe 1973. L'uomo stava percorrendo a piedi la strada che collega la frazione Triparni con Vibo Valentia, quando è stato travolto da un furgone bianco guidato da un uomo di Vibo Valentia, classe 1966 che per evitare una buca ha colpito il quarantaduenne che stava camminando lungo il ciglio della strada. L'investitore ha prestato i primi soccorsi ma il ragazzo, con disabilità mentale, è morto pochi minuti dopo essere arrivato in ospedale per le gravi ferite riportate. L' incidente è avvenuto questa mattina alle 07.30.