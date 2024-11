Una bottiglia incendiaria lanciata nei pressi dell’abitazione di Domenico Arena, coordinatore provinciale di Forza Italia.

Sant’Irene (Vv) – Rinvenuta una bottiglia incendiaria lanciata nei pressi dell’abitazione di Domenico Arena, imprenditore e coordinatore di Forza Italia in provincia di Vibo Valentia, secondo quanto riporta stamani la Gazzetta del sud. Immediato l’intervento degli inquirenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’intimidazione, e hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.



Mangialavori - La Calabria terra sempre più martoriata dall’endemica piaga della violenza. Una triste realtà che non deve comunque indurre alla rassegnazione ma a una reazione di rigetto corale e decisa. Le intimidazioni, ormai cronaca giornaliera, rattristano, creano ansia, minano ogni prospettiva di sviluppo. A Domenico Arena, destinatario di un gesto di minacciosa intimidazione, esprimo affettuosa vicinanza umana e politica. Lo invito, pertanto, a proseguire sulla via dell’impegno politico, imprenditoriale e civile. Perché ogni ipotesi di crescita deve basarsi, innanzitutto, sul sentimento della libertà e della libera iniziativa; in ogni segmento delle dinamiche sociali. Domenico Arena, fra l’altro, ha saputo spendersi sulla via del riscatto e dell’emancipazione del territorio come pochi altri; per tale ragione gli rinnovo la più ampia solidarietà.