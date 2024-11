A due mesi dall’inizio della bella stagione Vibo Marina e l’intero territorio della marinate deve, ancora, fare i conti con la carenza idrica

“Sta diventando insostenibile ed insopportabile, ai limiti della disperazione, la mancanza di acqua che ormai da diverse settimane interessa gran parte della popolosa frazione di Vibo Marina. Sono sempre di più le persone, in diverse zone, che segnalano il forte disagio ma ancora ad oggi il problema sussiste. La So.R.I.Cal. ha dichiarato di non aver ridotto di un solo litro la portata nei serbatoi del comune di Vibo e che la carenza idrica è tutta da attribuire all'eccessivo e spropositato consumo da parte degli utenti che oltretutto sono aumentati nel periodo estivo. In parte sicuramente c'è chi utilizza in modo improprio il prezioso liquido e il sindaco Costa ha già avviato un'azione di controllo su tutto il territorio . Diversi sono i casi infatti di persone denunciate all'autorità giudiziaria ma, non credo proprio che la carenza idrica sia attribuibile solo ed esclusivamente a questo. Per dirla tutta, la popolazione aumentata nella frazione Marina è assolutamente compensata dallo svuotamento della città capoluogo in quanto molte famiglie migrano per altre località balneari. C'è di più e dev'essere assolutamente ricercato nella quantità o nella distribuzione di acqua che la società concede al nostro comune. Il livello nei serbatoi da chi viene monitorato? Perché il serbatoio con sede in Longobardi e che approvvigiona gran parte di Vibo Marina ed una parte di Bivona è quasi sempre vuoto? Ci sarà una spiegazione a tutto questo! I cittadini devono avere delle immediate risposte ma ancor prima devono riavere l'acqua dai rubinetti. Come già più volte detto c'è il serio rischio che dal punto di vista igienico sanitario la situazione degeneri. Non potersi fare una doccia dopo una giornata di lavoro , non poter lavare un bimbo o un anziano come si deve, sono solo pochi esempi ma che rendono bene l'idea della dimensione del problema. Per non parlare del danno economico che alcuni cittadini stanno subendo visto che pur di non rimanere senza questo bene primario, sono costretti ad acquistarlo da privati con evidenti aggravi sul già compromesso bilancio familiare. Bisogna affrettarsi a risolvere il problema, facendo delle verifiche insieme a So.R.I.Cal. perché i cittadini non possono più subire questo disagio. Disagio che molto presto potrebbe essere trasformato in protesta”.

Lorenzo Lombardo