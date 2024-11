La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul torrente Sant’Anna e in particolare per fare luce sulle eventuali responsabilità dietro i continui sversamenti di liquami fognari nel mare di Bivona. Il fascicolo aperto, per il momento contro ignoti, punta a individuare eventuali reati di inquinamento ambientale e sversamenti illeciti.

Al lavoro è la task force fortemente voluta già qualche anno addietro dai procuratori Camillò Falvo e Salvatore Curcio. È composta Calabria Verde, l’Arpacal, i carabinieri del Noe, la Guardia di Finanza, i Forestali, la Capitaneria di Porto, l’Anton Dorhn, la polizia municipale. Sono tutti attivi per tutta l’estate per monitorare la situazione dell’inquinamento del mare. Una situazione che si protrae da mesi e che sta compromettendo non soltanto la balneabilità nella frazione vibonese, ma anche il tessuto economico locale.

Il procuratore Falvo, particolarmente attento ai reati ambientali, aveva partecipato anche alla riunione in Prefettura del 9 agosto scorso, dalla quale era scaturito l’accordo tra Comune e Corap per il collettamento del depuratore Silica a quello più grande di Porto Salvo in caso di “troppo pieno”, cioè una particolare situazione di stress per l’impianto a monte che può determinare sversamenti dei liquami fognari in eccesso nel Sant’Anna. Continua a leggere su Il Vibonese