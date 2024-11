Lo zozzone è nottambulo. Non è paziente, né è ecologista: forse per questo non ama la differenziata. Forse è solo strafottente e non gliene frega d’essere sputtanato. Forse è ricco, perché non si fa problemi a pagare multe o avvocati. O forse non è sufficientemente intelligente. Forse è per questo che non si fa problemi a gettare uno, due, tre, quattro sacchi di spazzatura in un’area videosorvegliata, quella del canile municipale.



All’1:04 del 10 marzo viene immortalato. Prima di violare le norme in tema di smaltimento dei rifiuti, tutela dell’ambiente e igiene pubblica, vuol mostrare alla telecamera che non gliene frega niente neppure del codice della strada: così taglia la linea continua in prossimità di un curvone e di un passaggio pedonale. Poi si ferma addirittura sulla corsia opposta e a pochi metri dallo stesso curvone, fa i suoi porci comodi e riparte… Bravo lo zozzone…