L’istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina è stato evacuato stamattina dopo la notizia di un’alunna finita in ospedale per il morso di un ragno velenoso. Poco dopo l’entrata a scuola un genitore ha informato la dirigente scolastica Maria Salvia della pericolosità del ragno violino il cui morso può provocare problemi seri. Da qui l’immediato sgombero dell’Istituto.

L’alunna ricoverata nel reparto pediatrico dello Jazzolino sarebbe in buone condizioni di salute. L’episodio è accaduto venerdì scorso all’uscita da scuola e solo stamane si è appreso del ricovero della giovane.

«Ogni settimana sanifichiamo la scuola per via del Covid – afferma la dirigente scolastica – lasciamo però le finestre aperte per far circolare l’aria. Le aule sono disinfettate, mentre fuori c’è molta vegetazione che andrebbe rimossa». Da domani gli alunni saranno in Dad conferma Maria Salvia, «fino a quando sia gli spazi esterni che interni della scuola non verranno bonificati».

