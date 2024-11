Il maltempo inizia a colpire pesantemente la Calabria, come aveva annunciato la Protezione civile. A Vibo Marina incidente alla stazione a causa di un fulmine.

Vibo Marina - L'allerta della protezione civile era arrivato già stamani. E in serata a Vibo Marina la popolazione ha potuto cogliere il senso dell'allarme arrivato qualche ora prima. Alle 18 e 20 un fulmine ha colpito la stazione di Vibo Marina, provocando una prima esplosione, e un traliccio, provocando una tempesta elettrica che ha spaventato i tanti cittadini che vivono nei dintorni. Dopo l'esplosione infatti, per parecchi minuti il traliccio, ormai staccato dai piloni, ha continuato a emettere un fumo denso, e a liberare scosse elettriche nella zona circostante. La caduta del traliccio ha provocato anche un incendio nella zona circostante, che in questi minuti i vigili del fuoco stanno provando a contenere.



(In aggiornamento)