Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi a Vibo Marina, all’interno della vetreria De Fina, sita in via delle Industrie. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 15.30, un operaio è caduto da un’altezza di circa tre metri riportando gravi traumi. Subito soccorso è stato trasferito dal personale del 118 intervenuto sul posto all’ospedale Jazzolino di Vibo dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto si è portata anche una volante della Polizia di Stato che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini del caso.