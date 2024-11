Il consigilere Lombardo, i ragazzi di Facciamo Rumore e una delegazione dell'associazione Giovani per la Calabria a lavoro per porre rimedio allo scempio

Per la quinta volta in 4 anni, la storia si ripete. La piazza di Vibo Marina intitolata al Dott. Satriani, continuamente in mano all'uso e abuso di alcuni vandali che armati di bombolette di vernice spray, la imbrattano con sedicenti frasi d'amore e dediche varie. Questa volta la situazione é un pó piú grave, appaiono anche scritte sataniste con croci al contrario e bestemmie. Sconcertati dalla situazione il consigilere Lombardo, i ragazzi di Facciamo Rumore e una delegazione dell'associazione Giovani per la Calabria hanno deciso di rimboccarsi le maniche e porre rimedio a questo danno. Non siamo di fronte ad un caso di cattiva amministrazione ma di mancanza di rispetto verso la civiltá da parte di chi, vigliaccamente nell'anonimato, ha deciso di deturpare un bene comune, un punto di ritrovo per la societá e i cittadini civili, nonché zona dove molte famiglie passano pomeriggi di svago con i propri figli. L'oscenitá delle condizioni in cui versa la piazza viene ancora una volta annullata grazie ad un intervento della parte sana di Vibo Marina che ancora una volta ribadisce che forse un ottimo deterrente potrebbe essere la videosorvaglianza combinata ad una buona dose di educazione civica da parte delle famiglie.



Andrea Betró