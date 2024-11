Il 50enne, con problemi psichiatrici, si era sdraiato sui binari. Provvidenziale l’intervento dei militari dell’Arma

Provvidenziale intervento dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia che, nel pomeriggio, hanno salvato da sicura morte un 50enne con problemi psichiatrici che, nei pressi della Stazione ferroviaria di Vibo Marina, si era sdraiato sui binari con l'intento di suicidarsi. In particolare, i militari intervenuti, dopo aver tentato di fare ragionare il signore per portarlo a più miti consigli, lo hanno tempestivamente allontanato dai binari sui quali aveva appoggiato la testa in attesa del passaggio del treno. Il malcapitato e' stato poi soccorso dal 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Vibo Valentia.