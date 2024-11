L’inchiesta riguarda il decesso di Tiziana Lombardo avvenuto lo scorso 5 gennaio, tre giorni dopo aver partorito la figlia. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha proceduto a nominare anche una task force per verificare le procedure di quanto accaduto nell’ospedale vibonese

Sono 10 complessivamente i medici indagati per la morte di Tiziana Lombardo, la 37enne deceduta lo scorso 5 gennaio all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, tre giorni dopo aver dato alla luce la piccola Giada.





Muore in ospedale a Vibo Valentia dopo il parto, aperta un’inchiesta





I provvedimenti notificati dalla squadra mobile di Vibo ed emessi dal pm Claudia Colucci riguardano medici in servizio nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Jazzolino che hanno avuto in cura la donna che avranno adesso la possibilità di nominare propri periti in vista dell'esame autoptico che sarà eseguito dall'anatomopatologa Katiuscia Bisogni domani ed alla quale prenderanno anche parte i consulenti nominati dall'Azienda sanitaria provinciale. Per tutti l'ipotesi di reato è omicidio colposo.



Si tratta del primario Oscar Cervadoro, e dei medici Salvatore Falcone, Vincenzo Mangialavori, Rocco Fiasché, Marianna Carnevale, Pasquale De Bartolis, Gianfranco Marataro, Daniela Fusca, Tommaso Sirgiovanni e Antonella D'Alessandro. La causa del decesso sarebbe dovuta ad una copiosa emorragia.

Intanto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha nominato una task force per verificare le procedure di quanto accaduto nell'ospedale vibonese.