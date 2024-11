La tragedia è avvenuta nel reparto di Ginecologia del nosocomio vibonese. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti.

VIBO VALENTIA - Il pm della Procura di Vibo Valentia, Vittorio Gallucci, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per la morte di un neonato avvenuta stamane all'ospedale "Jazzolino" in seguito a un parto cesareo. Le indagini, condotte dal dirigente della Squadra Mobile Orazio Marini, sono state avviate in seguito alla denuncia dei genitori del piccolo, entrambi di Tropea. Immediato il sequestro della cartella clinica e della documentazione sanitaria. Domani il medico legale Katiuscia Bisogni, incaricato dalla Procura, effettuerà l'esame autoptico sulla salma del neonato.