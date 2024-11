Il Comune sta ripristinando la controsoffittatura crollata tra sabato e domenica. In corso il sopralluogo dei tecnici ministeriali. Si valuta l’agibilità e la sicurezza dei locali

Paura. È il sentimento generalizzato tra chi vive quotidianamente il nuovo tribunale di Vibo Valentia. Una struttura iniziata venti anni fa. Ancora non ultimata. Ma in attività.

Uno stabile che cade a pezzi

Nei giorni scorsi, anche a causa del forte vento soffiato sulla città, si sono registrati alcuni crolli del controsoffitto nei pressi dell’ingresso principale. Episodi che hanno provocato non poca apprensione tra gli utenti del Palazzo di Giustizia e tra gli avvocati che proprio nei locali di via Lacquari hanno la sede provinciale del proprio ordine.

Avvocati e dipendenti non si sentono al sicuro

Pretendono delle risposte in tempi brevi da chi è demandato a darle ma stamattina sono tornati a lavoro onde evitare il blocco delle attività, riprese anche in virtù di alcuni sopralluoghi che hanno escluso rischi per l’incolumità.

Comune al lavoro

Sul luogo stamattina si è portato pure l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Lombardo che insieme ai tecnici del Comune si è messo subito in moto per mettere in sicurezza l’area e ripristinare le controsoffitature crollate.

Sopralluogo ministeriale

E intanto proprio in queste ore è in corso un altro sopralluogo per valutare l’agibilità e la sicurezza dei locali. Su ordine del Ministero della Giustizia e supportati dai Vigili del fuoco del comando provinciale guidato da Salvatore Cafaro, in via Lacquari sono arrivati i tecnici del provveditorato alle strutture pubbliche.