L'uomo è stato sorpreso da Guardia finanza in area già sottoposta a sequestro

Un pastore di 50 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di finanza perchè sorpreso ad appiccare un incendio in un bosco nella periferia di Vibo Valentia. L'area in cui è avvenuto il fatto era stata sequestrata dalla stessa Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale per presunte irregolarità nella gestione di alcuni appalti pubblici. Il Tribunale ha convalidato l'arresto, ma ha disposto per il pastore soltanto l'obbligo di firma.