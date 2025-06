Gli operai della ditta Muraca con il supporto della polizia locale ispezionano i sacchi per individuare i trasgressori. In arrivo anche l’inasprimento delle multe: la soglia massima salirà da 60 a 500 euro

Controlli a sorpresa e sacchetti passati al setaccio. A Vibo Valentia è scattata una nuova iniziativa contro i comportamenti scorretti nella raccolta differenziata. A metterla in campo l’amministrazione comunale, con la collaborazione della ditta Muraca e il supporto della polizia municipale. Alcuni operai della ditta, accompagnati dall’assessore Marco Miceli e dagli agenti municipali, hanno ispezionato i rifiuti conferiti in alcune zone considerata meno virtuose.

L’obiettivo è duplice: incentivare comportamenti corretti e individuare, per sanzionarli, i trasgressori. «È un momento di controllo – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Marco Miceli – che affianca tutte le azioni di sensibilizzazione portate avanti finora. Ma purtroppo c’è ancora chi non conferisce correttamente, quindi ogni tanto bisogna usare il pugno duro».

A Vibo Valentia è partita un’azione di controllo sulla raccolta differenziata, con multe per chi conferisce in maniera scorretto. L’iniziativa è promossa dal Comune, in collaborazione con l’azienda di raccolta dei rifiuti

I controlli - ha spiegato Miceli - avvengono a campione e prevedono l’apertura dei sacchi per risalire appunto, ove possibile, ai trasgressori. «Se ci accorgiamo che nel sacco ci sono rifiuti non compatibili, apriamo e proviamo a risalire al responsabile. Spesso troviamo informazioni utili che ci consentono di identificare chi ha sbagliato. C’è gente che nell’indifferenziato butta di tutto: plastica, carta, alluminio. Questa cosa non è tollerabile».

Attualmente le sanzioni previste dal regolamento comunale vanno da 25 a 60 euro, ma l’amministrazione ha già avviato l’iter per inasprirle. «Stiamo preparando una delibera di giunta per alzare la soglia massima a 500 euro – ha spiegato l’assessore – proprio perché una piccola frangia di cittadini continua a non seguire regole semplici che ci aiuterebbero a vivere in una città più pulita». L’intervento già messo in campo nelle zone costiere non

resterà isolato: «simili attività saranno replicate ogni settimana, in tutte le aree della città anche grazie all’impegno della ditta Muraca».

A fronte delle violazioni, però, l’assessore rivendica anche i risultati ottenuti: «Vibo sta ottenendo numeri sorprendenti: a maggio abbiamo raggiunto l’80% di raccolta differenziata. Un dato straordinario che dimostra che i cittadini hanno risposto benissimo, soprattutto da quando abbiamo introdotto la raccolta dell’indifferenziato ogni 15 giorni».

Il problema, però, resta una minoranza che fatica a cambiare abitudini: «A loro chiedo: perché non seguite queste regole? Sono poche, semplici e gli strumenti ci sono. Abbiamo il porta a porta, i centri di raccolta, un’organizzazione efficace. Basta poco per comportarsi in modo ecosostenibile». E con l’estate alle porte, Miceli fa appello al senso civico dei cittadini: «Tra meno di un mese arriveranno turisti e vibonesi che vivono fuori. Facciamoci trovare pronti, mostriamo il volto di una città pulita e responsabile».