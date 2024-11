Giuseppe Lo Bianco fermato con l’accusa di aver messo a segno una rapina a un distributore, che avrebbe fruttato 15 mila euro. Si cercano due complici.

Vibo Valentia – I Carabinieri della locale stazione hanno fermato Giuseppe Lo Bianco, ritenuto uno degli esponenti dell’omonima cosca. L’accusa è di essere u8no degli autori di una rapina commessa ai danni di un commerciante di carburanti. Ieri sera due persone, armate e coperte con un passamontagna, hanno fatto irruzione nel distributore e hanno prelevato i 15 mila euro, prima di darsi alla fuga con la macchina, dove li attendeva un altro complice. Immediatamente sono scattate le operazioni dei Carabinieri, che hanno ritrovato la vettura poco dopo in località Ottocanali. Alla guida c’era lo stesso Lo Bianco, fermato dai Carabinieri, che nell’auto hanno ritrovato il passamontagna, ritenuto simile a quello usato dai rapinatori. Sulla base degli indizi raccolti, è stato disposto il fermo, e Lo Bianco è stato portato in carcere. Per il pm Sirgiovanni, lo stesso sarebbe autore di una rapina compiuta il 18 ottobre, sempre a Vibo Valentia, ai danni di un market.