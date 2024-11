Oggi, a Vibo Marina, il personale della capitaneria di porto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo relativo ad un’area demaniale marittima e ad un capannone in muratura con copertura in amianto.

L’attività di indagine condotta dal nucleo operativo di polizia ambientale della guardia costiera di Vibo Valentia ha consentito di accertare che sull’area in questione, quantificabile in 440 mq circa, persiste un’occupazione abusiva da parte di due soggetti che si protraeva da diversi anni senza alcun tipo di autorizzazione. Infatti, per l’occupazione dell’area in questione, non è stata mai rilasciata alcuna concessione demaniale marittima da parte della competente capitaneria di porto di Vibo Valentia.

L’indagine ha permesso, altresì, di appurare che l’intera copertura dell’immobile, adibito arbitrariamente dai due soggetti indagati a deposito privato, era stata realizzata con pannelli di eternit che potrebbero rappresentare un grave pericolo per la salute pubblica.

Tale operazione s’inserisce nell’ambito dei controlli svolti dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina atti a contrastare l’abusivismo indiscriminato sul demanio marittimo, ed è finalizzata non solo alla tutela dell’ambiente costiero, ma anche a garantire la fruibilità del demanio marittimo da parte della collettività.