I dipendenti della provincia di Vibo Valentia scendono in piazza per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Al corteo dei lavoratori dell’ente provinciale si sono aggiunti gli studenti degli istituti superiori che hanno manifestato contro l'emergenza occupazione nel vibonese.

È scoppiata questa mattina la protesta dei dipendenti della Provincia di Vibo Valentia che sono scesi in piazza per rivendicare i loro stipendi. È da cinque mesi, precisamente da novembre 2014, che i dipendenti dell’amministrazione provinciale non percepiscono le spettanze dovute. Erano circa un migliaio a protestare per le vie della città creando non pochi disagi alla circolazione. Al corteo dei dipendenti della provincia si sono uniti gli studenti delle scuole superiori di Vibo Valentia uniti nel manifestare contro la crisi occupazionale che sta investendo il territorio vibonese. Ma la protesta di oggi è solo un anticipo della giornata di sciopero prevista per il 9 marzo.

Nella giornata di ieri, il presidente Andrea Niglia e i sindaci della provincia di Vibo hanno inviato alle istituzioni governative regionali e nazionali un documento inerente la drammatica situazione economica e sociale del Vibonese e preannunciano di dimettersi se il Governo non darà risposte concrete.

Leggi anche:

Vibo in crisi, sindaci e il presidente della Provincia pronti a dimettersi (VIDEO)