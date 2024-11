Domenico Soriano, esponente dell'omonima famiglia di 'ndrangheta è stato arrestato a Filandari per aver violato la sorveglianza speciale

I carabinieri hanno arrestato a Filandari e condotto in carcere Domenico Soriano, di 56 anni, definito dai militari elemento di spicco dall'omonima famiglia della 'ndrangheta. L'arresto é stato fatto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia dopo che é stata rigettata la richiesta del legale di concedere a Soriano una misura di detenzione alternativa per le violazioni della sorveglianza speciale che avrebbe commesso.