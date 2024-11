Fermato per tentato omicidio un cinquantenne

Vibo Marina: i Carabinieri fermano per tentato omicidio C. A, 50 anni, che ha cercato di colpire l'accetta il fidanzato della figlia, un 24enne, aggredito insieme ai suoi familiari. Il fatto è avvenuto a Bivona, frazione di Vibo Valentia. L'operaio ha raggiunto il fidanzato della figlia, Loris Aracri, e ha cercato di colpirlo con l'accetta. Quando ha sferrato il colpo però la lama si è staccata dal manico. Il ragazzo è stato quindi colpito con il bastone sulla testa, mentre la madre, accorsa per difenderlo, è stata colpita alla mano.