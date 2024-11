Lo scorso mese di luglio aveva trovato un portafogli per strada a Vibo Valentia - con al suo interno ben 5mila euro - e senza pensarci su due volte lo aveva restituito alla sua legittima proprietaria, adesso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo premia: è un eroe civile. Mohamed Ali Hassan diventa Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questa la motivazione resa nota dal Quirinale: “Per il senso civico dimostrato in occasione della restituzione di una ingente somma di denaro”.

Mohamed Ali Hassan, nato in Somalia 39 anni fa, è sposato e padre di sei figli. Da anni però, vive e lavora nel capoluogo. Fa il collaboratore domestico nella casa della signora Maria Folino Murmura, moglie del compianto senatore Antonino. L’episodio a luglio scorso, dopo che insieme insieme alla figlia si era recato presso la caserma dei carabinieri per denunciare lo smarrimento della carta di identità. Di ritorno, infatti, nei pressi del Comune, trova per terra un portafoglio con cinquemila euro. Controllati i documenti e rinvenuta quindi l'identità del proprietario - una donna residente a Maierato - decide di recarsi a casa della donna a restituirlo. Mohamed Ali Hassan rifiuta anche la ricompensa offerta dalla proprietaria del portafogli.

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso Palazzo del Quirinale, a Roma, il prossimo 29 novembre, peraltro giorno che coincide con la data di nascita del senatore. Complessivamente saranno 33 le cittadine e i cittadini che saranno premiati dal Presidente Mattarella per essersi distinti in atti di generosità, di ingegno, di coraggio. Ma le motivazioni vanno anche dall’impegno nella sanità a quello nel volontariato, dall’attività culturale a quella per la promozione della legalità.



Tra loro ci sarà anche Mohamed Ali Hassan. Cittadino venuto in Italia dalla Somalia per lavorare e tentare di dare un futuro migliore alla sua famiglia. Ci è riuscito con il suo duro e quotidiano impegno. Ma soprattutto avere restituito quel portafogli dona ai suoi figli l'immagine di un padre altruista, rispettoso degli altri e soprattutto della legalità. Un esempio di alto senso civico che fa di Mohamed Ali Hassan un autentico eroe civile.