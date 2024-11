In seguito a una serie di controlli i carabinieri hanno sequestrato un'arma con matricola abrasa

I carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia e di Tropea, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, al termine di una serie di controlli hanno sequestrato a Vibo Marina una pistola clandestina "Walter P. 38" (arma in uso alle truppe tedesche durante al II Guerra Mondiale) con matricola abrasa equipaggiata con serbatoio e 8 colpi calibro 9.



L'arma da guerra è risultata essere illegalmente detenuta da un 45enne con vari precedenti di polizia, il quale al momento del controllo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L'uomo è stato pertanto tratto in arresto per la detenzione di arma clandestina in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.