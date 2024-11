Il nucleo familiare da tempo era in graduatoria per l’assegnazione dell'immobile cui aveva diritto. Il commissario Mascherpa: «Abbiamo difeso il rispetto della legge e la legittima aspirazione al diritto di abitare»

Il nucleo familiare di Moudik Salah è entrato in possesso dell’alloggio Aterp, regolarmente assegnatogli per come da graduatoria definitiva di assegnazione, sito in via Parisi n. 20 a Vibo Valentia. E’ la stessa azienda che gestisce l’edilizia residenziale pubblica a renderlo noto con un comunicato in cui si spiega che: «è stato possibile anticipare i tempi di consegna perché l’impresa ha concluso i lavori prima della data consentita dal contratto di appalto e il responsabile dell’Ufficio patrimonio Luciano De Pascali ha proceduto alla formale consegna dell’alloggio all’avente diritto».

Soddisfazione è stata espressa «per la positiva conclusione della vicenda» dal commissario straordinario di Aterp Calabria Ambrogio Mascherpa «soprattutto perché il signor Moudik Salah aveva il diritto all’assegnazione dell’alloggio perché utilmente collocato nella graduatoria di assegnazione. Non sempre è così - ha aggiunto - e, spesso, siamo costretti a fare i conti con realtà dove la fuoriuscita dalle norme di legge si scontra e fa a pugni con la tutela di un diritto, come quello dell’abitare. Noi abbiamo sempre pensato che il rispetto della legge e la legittima aspirazione al bene casa si difendano contemporaneamente e che servono, mai come in questo momento, investimenti forti dello Stato sull’edilizia residenziale pubblica perché la domanda abitativa è assai cresciuta in questi anni a causa anche del progressivo impoverimento di categorie sociali che, fino a pochi anni fa - ha concluso -, erano tutelate da una condizione economica che, purtroppo, si è progressivamente indebolita».

