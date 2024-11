Gli agenti hanno arrestati Giuseppe Chiarella, 28enne vibonese, trovato in possesso di di un fucile calibro 16 e diverse munizioni

Vibo Valentia - Un giovane, Giuseppe Chiarella, di 28 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia per detenzione illegale di armi e munizioni. I poliziotti hanno compiuto una perquisizione nell'abitazione di Chiarella dove hanno trovato un fucile calibro 16 con le canne segate, otto cartucce calibro 8 per fucile e 50 per pistola di vario calibro, oltre ad una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Le indagini della squadra mobile sono dirette dal sostituto procuratore Santi Cutroneo.