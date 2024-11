Ignoti hanno fatto fuoco contro una pizzeria-rosticceria del vibonese. Sull'accaduto indagano i carabinieri

Vibo Valentia - Persone non identificate a Vibo Valentia hanno sparato una decina di colpi con una pistola di grosso calibro contro la porta d’ingresso della pizzeria-rosticceria “I ragazzi”, ubicata lungo la Statale 18, nei pressi della zona industriale. Sul posto, per i rilievi e l’avvio delle indagini, si sono recati i carabinieri della Stazione di Filandari e del Norm di Vibo Valentia. Sul movente dell’intimidazione, al momento, non si esclude alcuna ipotesi. (ANSA)