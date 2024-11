Vibo Valentia e altri sei comuni della provincia sono senz’acqua a causa di un guasto lungo l’adduttrice Alaco Tirreno. Sorical con una nota ha informato che a partire da ieri sera sono stati effettuati i controlli lungo la condotta al fine di individuare il punto d’intervento e da questa mattina presto sono in corso i lavori per la riparazione del guasto.

Nel frattempo, i serbatoi di Vibo Valentia sono stati chiusi in serata al fine di recuperare i livelli ottimali, spiega Sorical. Durante l’esecuzione dei lavori e fino a ultimazione degli stessi, resterà sospesa la fornitura idrica ai centri approvvigionati dall’acquedotto Alaco Tirreno. Non si tratta solo della città di Vibo Valentia, ma anche dei comuni di Pizzo, Pizzoni per località Toluccio, Gerocarne per il serbatoio Sant’Angelo, Stefanaconi, Sant’Onofrio e Ionadi.

Proprio ieri, dopo l’ennesima carenza idrica registrata nel centro storico, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo aveva annunciato la seconda diffida a Sorical nel giro di poco più di una settimana. «Non possiamo più accettare di subire continui disagi», aveva detto il primo cittadino.