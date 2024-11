Né pensiline per ripararsi dal sole e dalla pioggia, né panchine ed orari delle fermate segnalati: rimane un calvario quello che a Vibo Valentia deve affrontare chi viaggia con i mezzi pubblici. Le lamentele rimbalzano da una parte all’altra della città, e in questo periodo di vacanze non manca chi – non conoscendo questi disservizi – si trova nella condizione del turista che arriva e alla fermata non trova nessuna informazione. E dire che le pensiline fino a poco tempo fa c’erano, prima che la società Publiemme decidesse di rimuoverle - nel vivo di un contenzioso che priva oggi la città di un arredo urbano gradevole e funzionale – e i cittadini non fanno mistero di provare nostalgia. L’assessore all’Arredo urbano, Giovanni Russo, assicura che si sta lavorando su entrambi i fronti. «Abbiamo una interlocuzione con ferrovie della Calabria – spiega – per rivedere tutto il programma delle fermate e segnalare meglio l’orario delle corse, parallelamente stiamo predisponendo un regolamento che porterà a rimettere ordine alla materia degli arredi, compresa la reinstallazione delle pensiline».