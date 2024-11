Le fiamme gialle di Vibo Valentia hanno scoperto un' evasione fiscale pari a 300mila euro. Sequestrati beni ad un imprenditore operante nel settore del latte e derivati

Vibo Valentia - Beni per 300mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia a un imprenditore operante nel settore del latte e dei suoi derivati. L'imprenditore è stato sottoposto ad una verifica fiscale a conclusione della quale erano state accertate violazioni di carattere amministrativo e penale in quanto il contribuente aveva omesso di presentare al fisco la dichiarazione dei redditi nella quale avrebbe dovuto indicare un'imposta pari alla somma dei beni sequestrati. I finanzieri hanno apposto i sigilli a quattro autocarri, due auto, sei unità immobiliari e 17 appezzamenti di terreno oltre che a disponibilità finanziarie nei conti correnti. Il sequestro è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Vibo Valentia.