A provocare la morte sarebbe stato secondo le prime indiscrezioni una sofferenza del cordone ombelicale.

Effettuata l'autopsia sul feto ed iniziano ad arrivare le prime indicazioni per accertare cosa è successo, ed eventuali responsabilità. Secondo quanto riporta Il Quotidiano del Sud, a provocare il decesso potrebbe essere stata una sofferenza del cordone ombelicale. Gli esami sono stati svolti stamani alla presenza dei legali della famiglia De Masi-Marturano. Dall'analisi del corpo del feto è risultato che i vari organi interni erano integri e sani, e che quindi la morte è stata provocata, si ipotizza dal cordone ombelicale, e non da cause fisiologiche o malformazioni del feto. Le risultanze dell'autopsia saranno verbalizzate dai medici legali entro novanta giorni. Intanto proseguono le indagini della Procura, che ha immediatamente avviato l'inchiesta iscrivendo tre medici nel registro degli indagati. L'Asp provinciale ha avviato una indagine interna, e attende una commissione del Dipartimento salute della Regione Calabria per lunedì.