Una foto con una croce disegnata a penna è stata rinvenuta nella cassetta della posta dal presidente del consiglio comunale di Vibo valentia Francesco Pascale. L’esponete della Casa delle Libertà ha sporto regolare denuncia ai carabinieri

Vibo Valentia - Un chiaro messaggio minatorio è quello che il presidente del consiglio comunale di Vibo, Francesco Pascale ha rinvenuto giovedì mattina nella cassetta della posta. Lo rende noto questa mattina il Quotidiano del Sud. Si tratta di un croce disegnata sulla foto di Pascale, apparsa su un articolo del Quotidiano del Sud dell’ 8 ottobre scorso. Pascale, a quel punto, si è recato al comando provinciale dei Carabinieri per presentare denuncia. I militari agli ordini del capitano Diego Berlingieri hanno, quindi, avviato le indagini al momento contro ignoti. La pista sembrerebbe portare all'attività politica del giovane dirigente di Forza Italia, ma ogni ipotesi, tuttavia, non viene scartata.

L'articolo, in questione riporta solo le congratulazioni a Wanda Ferro per la candidatura a presidente della Regione nulla più. Una scelta, questa, che aveva ricevuto il favore di Giuseppe Mangialavori (poi eletto in consiglio regionale) e Francesco Pascale, presidente del consiglio comunale di Vibo. Due foto, quindi ma su quella di Pascale vi è stata disegnata una croce. Da parte sua, l'interessato avrebbe specificato di non aver sospetti sull'identità dell'autore dell'inquietante gesto.