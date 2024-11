Previsto per la mattinata di domani un sit in di protesta dei lavoratori Infocontact davanti la Prefettura di Vibo Valentia

Vibo Valentia - I lavoratori Infocontact delle sedi vibonesi hanno indetto un sit in di protesta che si terrà nella mattinata di domani davanti la sede della prefettura di Vibo Valentia. I lavoratori delle sedi di Stefanaconi e Serra San bruno saranno ricevuti dal prefetto per discutere della crisi che ha colpito l’azienda. Ad accompagnarli il segretario della Cgil di Vibo Valentia Luigi De Nardo e Francesco Cannizzaro della Slc Cgil. Intanto è previsto, sempre per la giornata di domani, un incontro al Mise per discutere sul futuro di 1590 lavoratori. Incontro cui parteciperanno anche le aziende acquirenti, ovvero la Abramo Custumer Care e la Comdata Eos. Da quanto emergerebbe ci sarebbe la salvaguardia occupazionale di 1505 lavoratori su 1590. I posti di lavoro che si andrebbero a perdere riguardano proprio quelli delle sedi periferiche come quelle del vibonese. Un'altra vertenza che si va ad aggiungere alla già lunga lista.