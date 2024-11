Sta bene e continuerà a lavorare da casa: lo ha detto in apertura del Consiglio comunale odierno, collegata da remoto

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, è risultata positiva al Covid-19. Lo ha riferito lei stessa in apertura del Consiglio comunale di oggi. Il primo cittadino si è collegata da remoto e ha subito spiegato di non essere presente in aula «per motivi di salute, perché sono stata raggiunta anch’io dal Covid». Limardo ha comunque assicurato di star bene («Ho solo un raffreddore», ha detto) e che continuerà a lavorare anche da casa, restando costantemente a contatto con la sua segreteria e i componenti della Giunta. Il sindaco si è anche detto tranquillo, avendo già fatto le tre dosi di vaccino anti Covid.

Importanti i temi affrontati nel Consiglio comunale in corso, fra tutti la crisi idrica che per giorni ha lasciato a secco la città e la possibilità di rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario data dalla Legge di bilancio: grande opportunità dopo la bocciatura dell'ottobre scorso da parte della Corte dei conti.