A Vibo Valentia nella frazione di San Pietro a Longobardi è stato denunciato per la detenzione a fini di spaccio di circa mezzo etto di marijuana, detenuta e già suddivisa in dosi per la vendita al dettaglio. Al padre dell’uomo sono stati ritirati cautelarmente, ai sensi dell’art 39 del Tulps, due fucili da caccia e 45 cartucce calibro 12.

Nelle vicinanze, inoltre, all’interno di una scuola in stato di abbandono, sono stati trovati 1,5 kg di marijuana che dopo essere stata coltivata era in corso di essiccazione, quasi pronta per poi essere immessa sul mercato.