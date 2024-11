I militari dell’arma hanno rinvenuto, nascoste in un ovile, 9 armi e 1000 proiettili. Il proprietario del terreno dove si trova l’ovile, Domenico Signoretta è stato condotto in carcere

Vibo Valentia - I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, unitamente a quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori di “Calabria“ e del Nucleo Cinofili del GOC di Vibo Valentia hanno trovato in un terreno agricolo di proprietà di Domenico Signoretta, 30 anni, con numerosi precedenti penali e, sino a stamani, recluso agli arresti domiciliari, un vero e proprio arsenale. In particolare ben occultati in un ovile i militari dell’Arma hanno trovato 9 armi e oltre 1000 proiettili. Tra questi: un fucile a pompa cal 12 con matricola abrasa, una mitragliatrice 9x17; una pistola Beretta modificata 9x17 con 10 munizioni; una pistola 7.65 con 8 munizioni; una pistola 9x19; una calibro 40; un revolver cal. 38: una 357 magnum; una semiautomatica 9x17.

Le accuse a carico di Signoretta sono ricettazione, detenzione di armi clandestine e da guerra, detenzione abusiva di munizioni. D’intesa con l’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato tradotto nel carcere di Vibo Valentia.