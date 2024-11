Le fiamme gialle hanno denunciato alcuni cittadini cinsi gestori di attività commerciali che esponevano prodotti privi dei requisiti di sicurezza

Vibo Valentia – La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato oltre 2.500 prodotti privi dei requisiti di sicurezza, per un valore commerciale di oltre 40 mila euro e, sono stati denunciati alcuni cittadini cinesi gestori degli esercizi. I finanzieri, nell'ambito delle attività di controllo economico, hanno notato in alcuni grandi magazzini gestiti da cittadini di nazionalità cinese, prodotti esposti per la vendita potenzialmente pericolosi. In particolare sono stati trovati piccoli elettrodomestici, giocattoli, prodotti per la cura della persona, bigiotteria, accessori di telefonia e tanti altri messi in vendita in violazione delle norme di tutela dei consumatori. Sanzioni sono state elevate agli amministratori delle società controllate.