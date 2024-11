Il detenuto, un 19enne arrestato a seguito degli sbarchi a Vibo Marina, ha tentato la fuga dal nuovo complesso penitenziario cittadino

Ha tentato la fuga oggi pomeriggio dal nuovo complesso penitenziario di Vibo Valentia, un detenuto libico di appena 19 anni arrestato lo scorso 24 novembre a Vibo Marina durante uno dei tanti sbarchi.

Il ragazzo ha provato ad evadere scavalcando il cortile passeggio nascondendosi nei pressi della Chiesa, ma è stato catturato immediatamente dal personale di polizia penitenziaria guidato dal comandante Domenico Montauro.

«Un grazie - riporta la nota diffusa dal segretario provinciale del sindacato Sappe Saverio Ditto - va al personale in servizio, che ha dimostrato alto zelo e grande professionalità, lavorando in grave carenza organica. La pianta organica prevista dal D.M. del 2013 è di 142 unita, mentre la pianta organica del 2001 prevedeva ben 201 unità, un taglio di 60 unità. Un bel regalo per il personale e per la struttura che nel 2017 festeggerà i 20 anni di attività».