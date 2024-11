Torna in libertà, dopo un anno di detenzione, l'ex maresciallo Sebastiano Cannizzaro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

Vibo Valentia - E' tornato in libertà l'ex maresciallo dei carabinieri, Sebastiano Cannizzaro, dopo un anno di detenzione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a Caserta. L'ex maresciallo che era in servizio presso la caserma di Sant'Onofrio, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa perché avrebbe, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, agevolato il clan Patania di Stefanaconi. La scarcerazione è stata disposta dal gip di Catanzaro Assunta Maiore che ha accolto la richiesta dei legali dell’ex sottufficiale, Pasquale Patané e Antonio Pontoriero.Per il gip, vi sarebbe l'insussistenza di reiterazione di reato dato che l'indagato ha perso il grado e risulta che abbia presentato domanda di pensionamento, quindi non può tornare a ricoprire quel ruolo neppure in altre sedi. Il quadro probatorio dell'ex maresciallo, risulta quindi, secondo il gip, cristallizzato visto che nei suoi confronti è già stata esercitata l'azione penale.