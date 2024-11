Durante la perquisizione domiciliare, oltre agli arbusti per un peso complessivo di oltre 5 chili, sono state trovate dosi già pronte per la vendita e materiale da confezionamento

Procedono senza sosta i servizi della Polizia di Stato di monitoraggio della criminalità sul territorio per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti nella zona delle marinate della provincia, maggiormente interessate dal turismo e conseguentemente dal fenomeno dello spaccio al minuto, personale della Squadra Mobile ha sottoposto a controllo un soggetto sospettato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti, come emerso grazie a un attento studio dei fenomeni che interessano il territorio, frutto della costante presenza delle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell'uomo, sono state trovate 22 piante di cannabis piantumate in vasi, per un peso complessivo di oltre 5 Kg, oltre a tutta una serie di strumenti e prodotti per la coltivazione. Nell’abitazione l’uomo aveva anche due involucri in plastica contenenti dosi già confezionate e pronte per la vendita, oltre ad altro materiale da confezionamento. Il sequestro eseguito dalla Polizia, quindi, sottraeva tempestivamente una ingente quantità di sostanza stupefacente che presto sarebbe altrimenti stata immessa nel mercato della droga vibonese.

L’uomo, all’esito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella giornata di ieri si è tenuta l'udienza che ha convalidato l’arresto svolto dalla Polizia di Stato.