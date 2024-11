Solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio, indagini sono in corso per accertare ogni responsabilità. Sul posto è dovuta intervenire un'ambulanza del 118

Violenta lite ieri sera in pieno centro a Vibo Valentia. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per accertare le responsabilità delle persone coinvolte. Da quanto si apprende, il tutto sarebbe scoppiato a causa di futili motivi legati a questioni di vicinato. È così che un cittadino di Vibo Valentia e un anziano di nazionalità straniera avrebbero iniziato a scambiarsi botte e cazzotti, con l'uso persino del crick di un'auto.

Solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio. Dopo l’identificazione, i due feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 giunti con un’ambulanza giunta dal vicino ospedale Jazzolino.