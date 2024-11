Il provvedimento è stato emesso in seguito all'apertura di una voragine avvenuta nel mese di gennaio. Gli accertamenti hanno delineato una serie di reati ambientali che scaturirebbero dallo sversamento sul suolo di una cospicua parte degli scarichi fognari

Eseguito il sequestro preventivo della rete fognaria di Vibo Valentia Ovest e di parte della rete di Vibo Centro disposto dalla locale Procura della Repubblica nell’ambito di indagini avviate a seguito dell’apertura, nel mese di gennaio 2016, di una voragine in pieno centro abitato, determinata dal cedimento di un cunicolo utilizzato, in modo incontrollato, come canale di scolo delle acque reflue urbane.

