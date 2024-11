Si chiamava Nazzareno Paolo Teti ed era originario di Vibo Valentia, l'uomo di 52 anni ucciso giovedì sera con una coltellata al collo in strada alla periferia est di Roma. La vittima, che viveva nella capitale, secondo la prima ricostruzione della polizia stava cercando di far ripartire l'auto rimasta in panne utilizzando dei cavetti per l'accensione quando è stato raggiunto dall'aggressore che lo ha colpito al collo con un coltello.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 ma a causa delle ferite riportate è morto in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata. L'aggressore ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato Casilino Nuovo e della Squadra mobile, insieme con la polizia scientifica.

Le indagini sull'omicidio sono state affidate alla Squadra Mobile. La violenta aggressione è avvenuta, in base a quanto si apprende, in strada e per questo gli inquirenti acquisiranno i video delle telecamere presenti in zona che potrebbero avere immortalato l'omicida che dopo l'accoltellamento è scappato.