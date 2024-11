Ecco come è stata allestita la galleria di Mormanno per l’arrivo di Renzi

La galleria di Mormanno per l’arrivo del premier è stata trasformata in un vero e proprio loft: divani, tavolini e un buffet di alta qualità. Il tutto per la modica cifra di 120mila euro, secondo quanto rivelato da ‘Il Quotidiano del Sud’.



Il banchetto, come dichiarato dall’Anas, sarebbe stato voluto dalla società che sta realizzando i lavori in quel tratto dell’autostrada che l’avrebbe offerta ai propri dipendenti. Si perché alla fine Renzi al lussuoso banchetto non avrebbe neanche partecipato..